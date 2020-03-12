Мінфін США запровадив санкції проти "дочки" Роснефти

Міністерство фінансів США запровадило санкції відносно швейцарської компанії TNK Trading International, підконтрольної російській компанії "Роснефть".

Про це йдеться на сайті відомства.

"Департамент контролю за іноземними активами Казначейства США (OFAC) сьогодні запровадив санкції проти TNK Trading International S.A. (TTI) за роботу у нафтовій галузі венесуельської економіки. Компанія TTI, зареєстрована у Швейцарії, є дочірньою компанією російської державної нафтової компанії Роснефть", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні Міністерства сказано, що компанія виступала в якості посередника в операціях з продажу та транспортування венесуельської нафти.

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"TNK Trading International S.A. - ще одне дочірнє підприємство Роснефти , яке займається продажем та транспортом венесуельської сирої нафти, до якої застосовуються санкції", - заявив міністр фінансів Стівен Т. Мнучин. "Адміністрація президента Трампа продовжить запроваджувати санкції проти тих, хто підтримує експлуатацію нафтових ресурсів Венесуели корумпованим режимом", - йдеться у заяві відомства.