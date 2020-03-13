G7 терміново проведе відеоконференцію через коронавірус

Лідери G7 у понеділок, 16 березня, проведуть термінову відеоконференцію щодо коронавірусу Covid-19.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав президент Франції Еммануель Макрон.

«Після телефонної розмови з Дональдом Трампом та всіма лідерами G7 ми вирішили організувати позачерговий саміт через відеозв’язок щодо Covid-19 у понеділок. Ми будемо координувати зусилля з пошуку вакцини та ліків від вірусу, а також працюватимемо над економічно-фінансовою заходами», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, спалах нового коронавірусу було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилися 135 387 осіб, померло 5088, одужало 69 779 осіб.

Нині в Україні є три підтверджені випадки зараження коронавірусом. Окрім померлої жінки з Житомирщини, хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців.