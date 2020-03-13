У глави МВС Австралії виявили коронавірус

У міністра внутрішніх справ Австралії Пітера Даттона виявили коронавірусну інфекцію.

Про це Даттон повідомив у Twitter.

«Вранці я прокинувся з температурою і ангіною. Я негайно зв’язався з Департаментом охорони здоров’я Квінсленда (штат в Австралії – ред.) і був згодом перевірений на Cоvid-19. Цього ж дня ввечері мені повідомили, що тест був позитивним», – заявив Даттон.

Водночас австралійський міністр зауважив, що почувається добре, однак дотримуватиметься рекомендацій фахівців.

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Згідно з рекомендаціями Департаменту охорони здоров’я Квінсленда, всі, хто має позитивний тест на коронавірус, мають бути госпіталізовані.

За інформацією AFP, поки не відомо, як саме заразився Даттон. Однак нещодавно він повернувся зі США, де кількість хворих з коронавірусом стрімко зростає.

На даний момент в Австралії зафіксовано близько 184 підтверджених випадків захворювання Cоvid-19 та три смерті.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.

Фото:twitter.com/PeterDutton_MP