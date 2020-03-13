Тунберг закликає перевести кліматичні протести в онлайн

Організатор міжнародного екологічного руху школярів Fridays for future Грета Тунберг закликала кліматичних активістів уникати великих протестів та продовжувати боротися за збереження планети в Інтернеті.

Про це вона заявила у Twitter.

«Екологічна криза - це найбільша криза, з якою людству коли-небудь довелося мати справу, але зараз нам доведеться знайти нові шляхи для забезпечення поінформованості громадськості та обстоювання змін, які не передбачають занадто великого скупчення людей – давайте дослухатися до місцевої влади», - йдеться у повідомленні активістки.

Таким чином екоактивістка закликала людей приєднатися до онлайн страйку, шляхом розміщення на своїй сторінці фото із хештегом #ClimateStrikeOnline. «Ви можете приєднатися до #DigitalStrike протягом наступних п’ятниць – опублікуйте фото, де ви страйкуєте та використайте хештег #ClimateStrikeOnline», - закликала Тунберг.

Масштабні заходи були заплановані на 50-ту річницю святкування Дня Землі – 22 квітня, проте через спалах коронавірусу вони знаходяться під загрозою проведення.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня ВООЗ офіційно оголосив коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.