США розглядають варіант удару у відповідь на атаку в Іраку

Усі варіанти реагування розглядаються після ракетної атаки в Іраку, що забрала життя одного британського та двох американських військових.

Про це повідомляє AP.

"Керівники міністерства оборони США у четвер пригрозили ударом у відповідь про-іранським бойовикам, в Іраку, заявивши, що вони знають, хто влаштував ракетний обстріл в Іраку, вбивши та поранивши американських та військових інших країн коаліції, заявивши, що нападників буде притягнуто до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Марк Еспер заявив журналістам у Пентагоні, що президент Дональд Трамп у середу ввечері надав йому повноваження робити те, що йому потрібно в цій ситуації.

Трамп заявив, що нападники - це група повстанців, яку ймовірно підтримує Іран. "Побачимо, яка буде надана відповідь", сказав Дональд Трамп.

Марк Еспер та генерал армії США Марк Міллі відмовилися надати більше інформації про будь-які можливі дії США у відповідь на напад на базу Таджі на півночі Багдаду. Але Еспер сказав, що всі варіанти розглядаються.

Як повідомлялося, напередодні база коаліційних сил Таджі на півночі Багдада зазнала масованого ракетного обстрілу. В результаті загинуло двоє американських військовослужбовців та один британець, ще 12 осіб отримали поранення.

Подібна атака на американських військових у грудні минулого року також призвела до відповідних бомбардувань таборів бойовиків на території Сирії, після чого терористи вдарили по посольству США у Багдаді.

У відповідь американці знищили командувача іранськими експедиційним підрозділом "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані, що поставило США та Іран на межу повномасштабної війни.

Фото: Will Noonan, ADC