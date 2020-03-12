У США через коронавірус закривають для відвідувачів Капітолій

Капітолій, де засідають обидві палати Конгресу США, закриється для відвідування громадськості до 1 квітня через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє АР.

"Конгрес закриває Капітолій та всі офісні будівлі Палати та Сенату для громадськості до квітня у відповідь на поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Капітолій закриється для широкого загалу у четвер о 17:00. Водночас представники Конгресу, їх помічники, журналісти та офіційні гості зможуть потрапити до будівель.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці США Вашингтоні оголосили режим надзвичайного стану через стрімке поширення коронавірусу.

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Згідно з даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, на цей час в США зафіксовано 1 323 хворих на вірус та 30 смертей від нього.

Загалом у світі підтверджено 127 863 випадків коронавірусу, смертей — 4718, одужали 68 310 осіб.