"Репортери без кордонів" назвали 20 найгірших "інтернет-хижаків" року

У Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, 12 березня, організація «Репортери без кордонів» опублікувала список з 20 найгірших «інтернет-хижаків» 2020 року.

Про це повідомляється на сайті організації.

«Ми вирішили опублікувати цей список із 20 цифрових хижаків, щоб не лише викрити ще один аспект порушення свободи преси, а й звернути увагу на той факт, що ці співучасники іноді діють з демократичних країн або в них. Протистояння деспотичним режимам також означає, що зброя для придушення журналістики не буде доставлена їм з-за кордону», – заявив генеральний секретар RSF Крістоф Делуар.

Як пояснює організація, «інтернет-хижаки» - це компанії та урядові установи, що використовують сучасні цифрові технології для переслідування журналістів. Тим самим вони ставлять під загрозу здатність людей отримувати новини та інформацію щодо певних подій.

«Репортери без кордонів» вважають їх небезпечними, оскільки їхні дії є прямою загрозою для свободи думки та висловлювання, яку гарантує стаття 19 Загальної декларації прав людини.

Як зазначається, даний перелік поділено на чотири категорії за характером їх діяльності: переслідування, державна цензура, дезінформація та шпигунство.

У категорії «переслідування» зокрема згадується «Армія тролів Кремля», що публікує особисту інформацію, поширює фейкові новини та відео.

Крім того, до списку потрапили Modi’s Yoddhas («Воїни Моді») в Індії, «Офіс ненависті» Жаїра Болсонару, президента Бразилії, «Електронні мухи алжирського режиму» та «Мексиканські банди тролів».

У категорії «державна цензура» опинився Роскомнадзор, який блокує веб-сайти та додатки. Також правозахисники вказали у даній категорії Верховну раду іранського кіберпростору, МВС Індії, Національну комісію з питань телекомунікацій Венесуели (CONATEL), Адміністрацію кіберпростору Китаю (CAC) та Верховну раду Єгипту з питань регулювання ЗМІ.

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У категорії «дезінформація» опинилися венесуельська «Сила 47», «Центри телефонного зв’язку» на Філіппінах, «Саудівська електронна бригада» та «Відділ кібер-джихадистів» у Судані.

У категорії «шпигунство» вказані ізраїльська «Група NSO» (Q Cyber Technologies), Memento Labs, яка діє у Швейцарії, Італії та Саудівській Аравії, Zerodium у США, Mollitiam Industries в Іспанії та Gamma у Німеччині.