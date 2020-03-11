Більшість українців вважають незалежні медіа важливими для демократії

63% українців вважають незалежні медіа важливими для демократії.

Про це повідомляє UA: Суспільне мовлення з посиланням на дослідження Pew Research Center.

“Pew Research Center (аналітичний центр, що базується у Вашингтоні — ред.) провів дослідження в 34 країнах 2019 року. Метою було з'ясувати, як бачать демократію в різних куточках світу. За одержаними даними, однією з головних засад демократії є незалежні медіа. Винятком не стала й Україна, де 63% опитаних одним із важливих чинників демократії назвали діяльність незалежних медіа, на які не впливають влада і цензура”, - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що українці вважають свободу медіа найважливішим принципом демократії після справедливості судової системи.

За даними дослідження, така тенденція простежується в більшості країн, де проводилося опитування. Найбільше ж вільну пресу підтримують у Греції — 89%, Швеції — 82% та США — 80%. Найменше в Росії — 38%, Індії — 37% і Лівані — 28%.

Загалом, дослідники зупинилися на кількох показниках, які впливають на демократію: робота влади на користь усього суспільства, справедлива ​​судова система, гендерна рівність, незалежні медіа й свобода віросповідання.