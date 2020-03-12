У Словаччині під час спецоперації затримали 13 суддів

У Словаччині підрозділ Національного агентства по боротьбі зі злочинністю (NAKA) провів спецоперацію “Шторм”, під час якої затримано 13 суддів, яких пов'язують зі справами бізнесмена Маріана Кочнера.

Про це повідомляє The Slovak Spectator.

“Поліція уточнила, що загалом затримано 13 суддів, одного колишнього суддю, одного керівника у справі про банкрутство, одного адвоката та двох цивільних осіб”, - йдеться у повідомленні.

Суддів, які працювали в різних судах Братислави, затримали за звинуваченням у корупції, втручанні в незалежність судів та перешкоді правосуддя, повідомила поліція.

Звинувачення ґрунтуються на повідомленні з телефона Маріана Кочнера, який засуджений до 19 років у справі про підроблені векселі та звинувачується в організації вбивства журналіста Яна Куцяка.

Затриманих суддів доставлено до відділення NAKA. Туди перевезли і Кочнера, якому пред'явили звинувачення у підкупі суддів, підтвердив його адвокат Марек Пара.

Серед затриманих суддів — колишня заступниця міністра юстиції Моніка Янковська і її сестра Андреа Хайтова.

Як повідомлялося, 27-річний журналіст Куцяк і його наречена Мартіна Кушнірова були застрелені в лютому 2018 року в себе вдома за 65 кілометрів на схід від Братислави.

Куцяк розслідував складні мільйонні оборудки Кочнера, у тому числі з використанням підроблених податкових декларацій. Журналіст також викрив корупційні зв'язки олігарха з поліцією і прокуратурою Словаччини.

Словацька влада звинуватила Кочнера у найманні кілера, який убив Куцяка та його наречену.

Вбивство журналіста викликало хвилю протестів у Словаччині, в результаті чого у відставку пішли глава уряду країни, два його помічники, глава МВС, шеф поліції, а також міністр культури Марек Мадарич, який формально опікував журналістів у країні. У вересні 2018 року поліція заарештувала чотирьох підозрюваних. У квітні один з них, колишній військовий Мирослав Марчек, зізнався у вбивстві журналіста.