У Словаччині під час спецоперації затримали 13 суддів
Про це повідомляє The Slovak Spectator.
“Поліція уточнила, що загалом затримано 13 суддів, одного колишнього суддю, одного керівника у справі про банкрутство, одного адвоката та двох цивільних осіб”, - йдеться у повідомленні.
Суддів, які працювали в різних судах Братислави, затримали за звинуваченням у корупції, втручанні в незалежність судів та перешкоді правосуддя, повідомила поліція.
Звинувачення ґрунтуються на повідомленні з телефона Маріана Кочнера, який засуджений до 19 років у справі про підроблені векселі та звинувачується в організації вбивства журналіста Яна Куцяка.
Затриманих суддів доставлено до відділення NAKA. Туди перевезли і Кочнера, якому пред'явили звинувачення у підкупі суддів, підтвердив його адвокат Марек Пара.
Серед затриманих суддів — колишня заступниця міністра юстиції Моніка Янковська і її сестра Андреа Хайтова.
Як повідомлялося, 27-річний журналіст Куцяк і його наречена Мартіна Кушнірова були застрелені в лютому 2018 року в себе вдома за 65 кілометрів на схід від Братислави.
Куцяк розслідував складні мільйонні оборудки Кочнера, у тому числі з використанням підроблених податкових декларацій. Журналіст також викрив корупційні зв'язки олігарха з поліцією і прокуратурою Словаччини.
Словацька влада звинуватила Кочнера у найманні кілера, який убив Куцяка та його наречену.
Вбивство журналіста викликало хвилю протестів у Словаччині, в результаті чого у відставку пішли глава уряду країни, два його помічники, глава МВС, шеф поліції, а також міністр культури Марек Мадарич, який формально опікував журналістів у країні. У вересні 2018 року поліція заарештувала чотирьох підозрюваних. У квітні один з них, колишній військовий Мирослав Марчек, зізнався у вбивстві журналіста.