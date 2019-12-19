Вбивство журналіста-розслідувача: у Словаччині починається судовий процес

У четвер, 19 грудня, розпочинається масштабний судовий процес у справі про вбивство словацького журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової.

Про це повідомляє АР.

«Четверо осіб постануть перед судом у Словаччині в четвер у справі про вбивство журналіста-розслідувача та його нареченої, скоєного минулого року - злочину, який шокував країну та викликав повалення уряду через кілька тижнів», - йдеться у повідомленні.

Серед підозрюваних, які повинні з'явитися в суді у місті Пезінок поблизу столиці Братислави - словацький бізнесмен Маріан Кочнер, якого звинувачують в організації подвійного вбивства, а також Мирослав Марчек, Томаш Шабо та Олена Шушова.

Ще один підозрюваний - Золтан Андруско, який виступив посередником при замовленні на вбивство, погодився на співпрацю з поліцією з самого початку. Його угода з прокурорами має бути затверджена суддею, але це слухання відбудеться пізніше цього місяця.

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Як повідомлялося, Ян Куцяк і його наречена Мартіна Кушнірова були застрелені у своєму будинку в селі Велька Мача в Галантському районі 21 березня 2018 року.

Куцяк розслідував складні мільйонні оборудки Кочнера, у тому числі з використанням підроблених податкових декларацій. Журналіст також викрив корупційні зв'язки олігарха з поліцією і прокуратурою Словаччини.

Після вбивства журналіста в країні розпочалася політична криза. 15 березня президент Словаччини Кіска прийняв заяву про відставку прем'єр-міністра Роберта Фіцо

Міністерство фінансів США запровадило санкції на підставі Акта Магнітського проти словацького олігарха Маріана Кочнера, який підозрюється у причетності до вбивства журналіста Яна Куцяка.