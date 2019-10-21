У вбивстві словацького журналіста звинуватили чотирьох осіб
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву держпрокурора.
“Головним обвинуваченим є Маріан Кочнер, підприємець, який володіє політичними зв'язками і який був ключовим суб'єктом під час висвітлення Куцяком теми корупції та кронізму у центральноєвропейській країні і який, як вважають прокурори, скоїв убивство”, - йдеться у повідомленні.
Кочнер відкидає усі звинувачення.
Серед інших обвинувачених - Мирослав Марчек, Томаш Шабо та Олена Шушова.
Як повідомлялося, Як Куцяк і його наречена Мартіна Кушнірова були застрелені в своєму будинку в селі Велька Мача в Галантському районі 21 березня 2018 року. У причетності до вбивства підозрюють і утримують під вартою Мирослава Марчека, Золтана Андруско і Маріана Кочнера, а також колишнього поліцейського Томаша Сабо і Олену Жужову.