У вбивстві словацького журналіста звинуватили чотирьох осіб

Словацька влада звинуватила чотирьох людей у ​​вбивстві журналіста-розслідувача та його нареченої у справі, яка викликала масштабні протести проти корупції високого рівня та змусила тодішнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо подати у відставку.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву держпрокурора.

“Головним обвинуваченим є Маріан Кочнер, підприємець, який володіє політичними зв'язками і який був ключовим суб'єктом під час висвітлення Куцяком теми корупції та кронізму у центральноєвропейській країні і який, як вважають прокурори, скоїв убивство”, - йдеться у повідомленні.

Кочнер відкидає усі звинувачення.

Серед інших обвинувачених - Мирослав Марчек, Томаш Шабо та Олена Шушова.

Як повідомлялося, Як Куцяк і його наречена Мартіна Кушнірова були застрелені в своєму будинку в селі Велька Мача в Галантському районі 21 березня 2018 року. У причетності до вбивства підозрюють і утримують під вартою Мирослава Марчека, Золтана Андруско і Маріана Кочнера, а також колишнього поліцейського Томаша Сабо і Олену Жужову.