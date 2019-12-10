США ввели санкції проти словацького олігарха, причетного до вбивства журналіста

США ввели санкції проти словацького олігарха, причетного до вбивства журналіста

Укрінформ
Міністерство фінансів США запровадило санкції на підставі Акта Магнітського проти словацького олігарха Маріана Кочнера, який підозрюється у причетності до вбивства журналіста Яна Куцяка.

Про це у вівторок повідомляє Мінфін США.

"Санкції проти Маріана Кочнера запроваджені через його причетність або пряму чи опосередковану участь у серйозному порушенні прав людини. Кочнер погрожував репортеру Яну Куцяку, який розслідував його корупційні угоди", - зауважили в американському відомстві.

Куцяк розслідував складні мільйонні оборудки Кочнера, у тому числі з використанням підроблених податкових декларацій. Журналіст також викрив корупційні зв'язки олігарха з поліцією і прокуратурою Словаччини.

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"Кочнер найняв колишніх співробітників словацьких спецслужб для стеження за Куцяком перед його вбивством. Словацька влада звинуватила Кочнера у наймі кілера, який убив Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову", - зауважили в Мінфіні США.

Крім особистих санкцій проти Кочнера Сполучені Штати також внесли до списку обмежень шість підприємств, зареєстрованих на олігарха в Словаччині.

Як повідомлялося, Як Куцяк і його наречена Мартіна Кушнірова були застрелені в своєму будинку в селі Велька Мача в Галантському районі 21 березня 2018 року.

Словацька влада звинуватила чотирьох людей у ​​вбивстві журналіста-розслідувача та його нареченої, зокрема й бізнесмена Кочнера.

Фото: SITA

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