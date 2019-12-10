США ввели санкції проти словацького олігарха, причетного до вбивства журналіста

Міністерство фінансів США запровадило санкції на підставі Акта Магнітського проти словацького олігарха Маріана Кочнера, який підозрюється у причетності до вбивства журналіста Яна Куцяка.

Про це у вівторок повідомляє Мінфін США.

"Санкції проти Маріана Кочнера запроваджені через його причетність або пряму чи опосередковану участь у серйозному порушенні прав людини. Кочнер погрожував репортеру Яну Куцяку, який розслідував його корупційні угоди", - зауважили в американському відомстві.

Куцяк розслідував складні мільйонні оборудки Кочнера, у тому числі з використанням підроблених податкових декларацій. Журналіст також викрив корупційні зв'язки олігарха з поліцією і прокуратурою Словаччини.

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"Кочнер найняв колишніх співробітників словацьких спецслужб для стеження за Куцяком перед його вбивством. Словацька влада звинуватила Кочнера у наймі кілера, який убив Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову", - зауважили в Мінфіні США.

Крім особистих санкцій проти Кочнера Сполучені Штати також внесли до списку обмежень шість підприємств, зареєстрованих на олігарха в Словаччині.

Як повідомлялося, Як Куцяк і його наречена Мартіна Кушнірова були застрелені в своєму будинку в селі Велька Мача в Галантському районі 21 березня 2018 року.

Словацька влада звинуватила чотирьох людей у ​​вбивстві журналіста-розслідувача та його нареченої, зокрема й бізнесмена Кочнера.

Фото: SITA