Ердоган погрожує застосувати більшу силу у разі порушення перемир’я в Ідлібі

У разі порушення домовленостей про перемир’я та припинення вогню в турецькій провінції Ідліб, Туреччина готова застосувати більшу силу.

Про це сьогодні заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми дотримуємось даного нами слова, доки режим та ті, хто його підтримує, демонструють таку саму позицію. У разі невиконання домовленостей (щодо забезпечення перемир'я в Ідлібі - ред.), ми застосуємо ще більшу силу», - сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина погодилася на перемир'я не тому, що вже не має ресурсів для протидії режиму Асада чи терористами, а тому що прагне досягнення довгострокового і прийнятного рішення по ситуації в Ідлібі.

«Режим Асада зазнав серйозних втрат та усвідомив, що вже не зможе безкарно знищувати мирне населення в Сирії», - сказав Ердоган.

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Він також повідомив, що всі 12 спостережних пунктів ЗС Туреччини продовжують свою роботу на північному заході Сирії.

Як повідомлялося раніше, в Ідлібі вже було зафіксовано незначні порушення режиму припинення вогню. Режим припинення вогню в Ідлібі було запроваджено у ніч з 5 на 6 березня за результатами переговорів президентів Туреччини та РФ, які відбулися в Москві. Було підписано додатковий протокол, в якому, окрім припинення вогню, йшлося про створення коридору безпеки шириною 6 км на північ і 6 км на південь від траси М4, спільне турецько-російське патрулювання по трасі М4 з 15 березня.