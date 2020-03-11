Ердоган погрожує застосувати більшу силу у разі порушення перемир’я в Ідлібі
Про це сьогодні заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми дотримуємось даного нами слова, доки режим та ті, хто його підтримує, демонструють таку саму позицію. У разі невиконання домовленостей (щодо забезпечення перемир'я в Ідлібі - ред.), ми застосуємо ще більшу силу», - сказав Ердоган.
За його словами, Туреччина погодилася на перемир'я не тому, що вже не має ресурсів для протидії режиму Асада чи терористами, а тому що прагне досягнення довгострокового і прийнятного рішення по ситуації в Ідлібі.
«Режим Асада зазнав серйозних втрат та усвідомив, що вже не зможе безкарно знищувати мирне населення в Сирії», - сказав Ердоган.
Він також повідомив, що всі 12 спостережних пунктів ЗС Туреччини продовжують свою роботу на північному заході Сирії.
Як повідомлялося раніше, в Ідлібі вже було зафіксовано незначні порушення режиму припинення вогню. Режим припинення вогню в Ідлібі було запроваджено у ніч з 5 на 6 березня за результатами переговорів президентів Туреччини та РФ, які відбулися в Москві. Було підписано додатковий протокол, в якому, окрім припинення вогню, йшлося про створення коридору безпеки шириною 6 км на північ і 6 км на південь від траси М4, спільне турецько-російське патрулювання по трасі М4 з 15 березня.