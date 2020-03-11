У Тунісі арештували п'ятьох підозрюваних у теракті біля посольства США

У Тунісі поліція заарештувала п'ятьох осіб у зв'язку з вибухом двох терористів-смертників біля посольства США минулого тижня.

Про це повідомляє AFP.

«П'ять осіб було заарештовано в Тунісі за подвійний теракт, в результаті якого минулого тижня біля посольства США в Тунісі було убито поліцейського», - йдеться в повідомленні.

У п'ятницю, 6 березня, двоє терористів-смертників завдали ударів по будівлі посольства США, убивши одного і поранивши ще шістьох осіб.

П'ятьох затриманих було арештовано у суботу і зараз їх тримають у поліцейській дільниці у столичному районі Ель-Горджані.

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Туніські ЗМІ повідомляють, що двома терористами-смертниками були двоє чоловіків, які були раніше обвинувачені і відбули покарання за тероризм.

Ніхто з місцевих терористичних груп не взяв відповідальність за напад.