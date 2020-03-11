У Тунісі арештували п'ятьох підозрюваних у теракті біля посольства США
Укрінформ
У Тунісі поліція заарештувала п'ятьох осіб у зв'язку з вибухом двох терористів-смертників біля посольства США минулого тижня.
Про це повідомляє AFP.
«П'ять осіб було заарештовано в Тунісі за подвійний теракт, в результаті якого минулого тижня біля посольства США в Тунісі було убито поліцейського», - йдеться в повідомленні.
У п'ятницю, 6 березня, двоє терористів-смертників завдали ударів по будівлі посольства США, убивши одного і поранивши ще шістьох осіб.
П'ятьох затриманих було арештовано у суботу і зараз їх тримають у поліцейській дільниці у столичному районі Ель-Горджані.
Туніські ЗМІ повідомляють, що двома терористами-смертниками були двоє чоловіків, які були раніше обвинувачені і відбули покарання за тероризм.
Ніхто з місцевих терористичних груп не взяв відповідальність за напад.