Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт в Афганістані, в результаті якого загинули 32 особи.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Також, за уточненими даними, поранення отримали 58 осіб.

Нагадаємо: 6 березня невідомі обстріляли учасників церемонії з нагоди річниці смерті лідера партії Хезб і-Вахдат Абдули Алі Мазарі, який був убитий у 1995 році після того, як був узятий у полон талібами.

Читайте також: Кількість жертв теракту в Кабулі зросла до 32 осіб

Глава афганського уряду Абдулла Абдулла та інші політики, які були присутні на церемонії, не постраждали.

Радикальний рух Талібан заявив, що не причетний до нападу, найкривавішого після підписання мирної угоди між США й талібами.