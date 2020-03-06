Кількість жертв теракту в Кабулі зросла до 32 осіб

Число жертв нападу бойовиків у столиці Афганістану Кабулі збільшилося до 32 осіб.

Про це повідомляє CNN.

"Бойовики у столиці Афганістану Кабулі напали на церемонію у п'ятницю, в якій брав участь опозиційний лідер Абдулла Абдулла, вбивши 32 людини та поранивши 58", - йдеться у повідомленні.

Серед загиблих були жінки та діти, заявив речник міністерства охорони здоров'я Афганістану Вахідула Майар.

Як повідомлялося, відповідальність за напад поки що не взяла на себе жодна терористична організація. Рух Талібан раніше заявляв, що не стоїть за цим нападом.

Фото: АА