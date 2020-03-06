У Кабулі бойовики розстріляли захід за участі прем'єра Афганістану, 27 загиблих

У столиці Афганістану Кабулі стався напад невідомих бойовиків на церемонії, де був присутній прем’єр-міністр країни Абдулла Абдулла.

Про це повідомляє АР.

"У п'ятницю в столиці Афганістану під час церемонії вшанування пам’яті шиїтського лідера меншини бойовики вбили принаймні 27 людей та поранили щонайменше 55 осіб", - йдеться у повідомленні.

Scary video of the moment when a political rally in Kabul where Chief Executive Abdullah Abdullah was present was attacked by gunmen/terrorists. Over 27 have died in the terror attack and more than 29 injured. Is this the US Taliban peace deal? pic.twitter.com/9LTHWm6Zc4 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 6, 2020

Представник міністерства охорони здоров’я Вахідула Майар заявив, що поранених доставлено до лікарень Кабула.

Усі жертви були цивільними, заявив речник МВС Насрат Рахімі.

На церемонії був присутній прем'єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла. Він не постраждав.

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Відповідальність за напад поки що не взяли жодна терористична організація. Талібан заявив, що угруповання не стоїть за атакою.

Деталі інциденту з’ясовуються.