У Кабулі бойовики розстріляли захід за участі прем'єра Афганістану, 27 загиблих
Про це повідомляє АР.
"У п'ятницю в столиці Афганістану під час церемонії вшанування пам’яті шиїтського лідера меншини бойовики вбили принаймні 27 людей та поранили щонайменше 55 осіб", - йдеться у повідомленні.
Scary video of the moment when a political rally in Kabul where Chief Executive Abdullah Abdullah was present was attacked by gunmen/terrorists. Over 27 have died in the terror attack and more than 29 injured. Is this the US Taliban peace deal? pic.twitter.com/9LTHWm6Zc4— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 6, 2020
Представник міністерства охорони здоров’я Вахідула Майар заявив, що поранених доставлено до лікарень Кабула.
Усі жертви були цивільними, заявив речник МВС Насрат Рахімі.
На церемонії був присутній прем'єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла. Він не постраждав.
Відповідальність за напад поки що не взяли жодна терористична організація. Талібан заявив, що угруповання не стоїть за атакою.
Деталі інциденту з’ясовуються.