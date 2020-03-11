Міністри оборони Туреччини та РФ обговорили ситуацію в Ідлібі

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар і його російський колега Сергій Шойгу обговорили припинення вогню в Ідлібі та виконання сторонами конфлікту досягнутих домовленостей.

Про це інформує міноборони Туреччини.

«У телефонній розмові між міністрами Акаром та Шойгу йшлося про забезпечення припинення вогню в Ідлібі на постійній основі, а також про створення умов для повернення до своїх домівок понад 1 млн біженців з цього регіону Сирії, 81% з яких - жінки і діти», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що міністри обговорили виконання сторонами конфлікту зобов'язань згідно із досягнутими домовленостями задля досягнення миру в регіоні.

Окрім того, увечері 10 березня в Анкарі почалися консультації військових делегацій Туреччини й Росії. Вони відбуваються в межах домовленостей щодо ситуації в Ідлібі, досягнутих на зустрічі президентів Ердогана й Путіна в Москві 5 березня.

Як повідомлялося, за результатами зустрічі президентів Туреччини та РФ було підписано додатковий протокол, відповідно до якого з 6 березня запроваджувався режим припинення вогню, а також створювався коридор безпеки вздовж траси М4. З 15 березня передбачається спільне турецько-російське патрулювання цієї траси. Конкретні параметри функціонування коридору безпеки мали бути узгоджені сторонами протягом семи днів.