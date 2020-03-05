РФ розбомбила табір переселенців з Ідлібу: 16 цивільних убиті, до 20 поранених

В результаті атаки російських літаків на північному заході провінції Ідліб 16 цивільних загинули, щонайменше 18 поранені.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомили «Білі шоломи».

«Всі вони були вбиті, поки спали ... До болю вражаючі сцени з пошуково-рятувальних операцій «Білих шоломів» після російських рейдів, які атакували притулок для переселенців у Маарат Масріні в провінції Ідліб, у результаті чого загинуло 16 людей, у тому числі 5 жінок та двоє дітей», - йдеться у повідомленні.

They were all killed while they were sleeping ... Painful scenes from #WhiteHelmets search and rescue operations after the Russian raids that targeted a shelter for the displaced in #MaaratMasrin in #Idlib, which killed 16 people, including 5 women and two children. pic.twitter.com/KSgyHTrq57 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) March 5, 2020

Дані щодо поранених в результаті авіаудару, з різних джерел, різняться, але точно відомо, що їх не менше 18.

Після авіаудару будівля птахоферми, яка стала прихистком для переселенців з південної частини Ідлібу та Хами, була зруйнована. Рятувальники в четвер протягом дня розбирали завали, під якими загинули люди.

За даними свідків події, літаки завдали двох авіаударів з інтервалом 10 хвилин приблизно о 2.30 вночі проти на 5 березня.

Як відомо, зараз у Москві тривають переговори між президентами Туреччини та РФ. На початку зустрічі президент РФ Володимир Путін заявив, що під час бомбардування в сирійській провінції Ідліб втрат зазнала не лише армія Туреччини, а й Сирія.

Фото: rfsmediaoffice.com