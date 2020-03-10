Канада пропонує заборонити “Новічок” на рівні ООН

Канада пропонує заборонити “Новічок” на рівні ООН

Укрінформ
Канада розробила та винесла на ухвалення Організації із заборони хімічної зброї законодавство, що вносить до переліку заборонених “Новічок” та три інші нові типи отруйних хімікатів.

Про це заявили у міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні Канада виносить на розгляд зміни до Конвенції про заборону хімічної зброї, що передбачають додавання чотирьох нових категорій контрольованих хімікатів, у тому числі “Новічка”, як було погоджено під час 24 сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї, що пройшла у Гаазі в листопаді 2019-го”, - повідомили у МЗС.

У відомстві додали, що Канада заборонить ці чотири нові групи отруйних хімікатів і на національному рівні. “Канада також вносить законодавство, покликане запровадити зміни у Законі про виконання Конвенції про хімічну зброю, уточнивши перелік підконтрольних хімікатів для тих, хто працює у цій сфері. Це гарантуватиме, що імплементація Канадою Конвенції залишається постійно актуальною”, - йдеться у заяві.

У МЗС нагадали, що минулої осені підписанти Конвенції про хімічну зброю одностайно погодилися внести “Новічок” до переліку заборонених речовин, що сталося вперше із часу набуття Конвенцією чинності у 1993 році.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості в британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

30 червня "Новічком" отруїли двох людей у місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив.

5 вересня прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, підозрюваних у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані - "Олександр Петров" (справжнє ім'я Олександр Мишкін) і "Руслан Боширов" (справжнє ім'я Анатолій Чепіга) - є офіцерами ГРУ.

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