До боротьби з коронавірусом “під'єднують” ядерні технології МАГАТЕ

МАГАТЕ забезпечить діагностичні набори, обладнання та навчання методикам виявлення, базованим на ядерних технологіях, для країн, які звертаються за допомогою у боротьбі з поширенням нового коронавірусу Covid-19.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі у ході свого звернення до Ради керуючих МАГАТЕ, засідання якої триває з 9 по 13 березня у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Агентство пишається своєю здатністю швидко реагувати на кризи, як це відбувалося у недавньому минулому з вірусами Ебола, Зіка та Африканської чуми свиней. Сприяння міжнародним зусиллям у боротьбі з коронавірусом буде залишатися для мене пріоритетом, допоки спалах триває", - заявив Гроссі.

Він вказав на те, що МАГАТЕ не є спеціалізованим агентством у сфері охорони здоров’я, але "має досвід у виявленні спалахів певних вірусних захворювань та їх діагностики".

Наразі за допомогою до МАГАТЕ звернулися 14 держав Африки, Азії, Латинської Америки та Карибського басейну. Представники з цих країн, зокрема, пройдуть курси з вивчення молекулярної технології оперативного виявлення Covid-19.

Зазначається, що метод діагностики, відомий як полімеразна ланцюгова транскрипція зі зворотною транскрипцією в реальному часі (RT-PCR), "може допомогти точно ідентифікувати новий коронавірус протягом кількох годин у людей, а також у тварин, які можуть ним заразитися".