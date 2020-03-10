Трамп не приїде на парад до Москви

Американська сторона дипломатичними каналами повідомила Кремлю, що президент США Дональд Трамп не приїде в Москву на урочистості 9 травня.

Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

Чиновник заявив, що Кремль отримав дипломатичними каналами інформацію про те, що президент США Дональд Трамп не зможе приїхати в Москву на святкування 75-річчя Перемоги. "Який буде рівень американської делегації на цих заходах, поки що незрозуміло", - додав Пєсков.

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Раніше про те, що Вашингтон передав Москві таку інформацію, повідомив "Коммерсантъ" з посиланням на джерела в російських держструктурах. За їхніми відомостями, американська сторона, втім, запевнила, що буде представлена ​​на високому рівні і направила список з кількох високопоставлених осіб, які можуть увійти до складу делегації.