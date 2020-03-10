Вандали зробили графіті на Карловому мості у Празі
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Укрінформ
Невідомі вандали розписали опору знаменитого Карлового мосту в чеській столиці.
Про це повідомляє Aktualne.
«Хтось знову зробив графіті на Карловому мості в Празі», - йдеться у замітці.
Червоно-чорний напис «Краків + Москва = Прага» позначений датою 8 березня.
Поліція займається розслідуванням справи, празькі реставратори – його очищенням.
Це не перший випадок вандалізму на цій пам’ятці культурі. Минулого липня фрагмент мосту розписали брати-німці. Районний суд Праги 1 покарав обох правопорушників умовним вироком на рік і ста тисячами штрафу та п'ятирічною забороною в’їзду в республіку.
Фото: Aktualne