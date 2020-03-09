ЄС, Британія і ООН прокоментували угоду між США і Талібаном

Угода, яка була укладена між США і рухом «Талібан», є кроком до припинення війни, встановлення миру в Афганістані, який відкриває шлях до внутрішнього афганського політичного діалогу, що має розпочатися вже 10 березня.

Така оцінка наводиться у спільній заяві спеціальних представників ЄС, Франції, Німеччини, Італії, Норвегії, Великої Британії, ООН та США з приводу підписання угоди між США і Талібаном, а також Спільної декларації США-Афганістан, що відбулося 29 лютого в Катарі - текст спільної заяви оприлюднений у понеділок на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Сторони підтвердили готовність працювати для досягнення широкої та змістовної мирної угоди, яка завершить війну, зміцнить регіональну стабільність та світову безпеку, поважатиме міжнародно визнані права всіх афганців, які відображені в Конституції Афганістану та поважаються всіма афганцями, включаючи уряд Ісламської Республіки Афганістан, політичними лідерами, громадянським суспільством і Талібаном», - йдеться у заяві.

Сторони-підписанти документу наголосили на повазі суверенітету та територіальної цілісності Афганістану, а також висловилися за ширше залучення афганських жінок до процесів урегулювання в країні.

Окремо зазначається, що міжнародне співтовариство не визнає так звані Ісламські Емірати Афганістану і не буде підтримувати та не прийме спроби відновлення цього утворення.

«Ми вітаємо зобов’язання Талібану приєднатися до політичного процесу та його перспективну роль у новому Ісламському уряді Афганістану, яка визначена під час міжафганських переговорів. ... Закликаємо всі сторони продовжити зменшення рівня насильства з метою створення умов для інклюзивних міжафганських переговорів. Закликаємо Талібан та інші афганські збройні формування здійснити конкретні кроки, щоб територія Афганістану не використовувалася ними, або Аль-Каїдою, або Ісламською державою, або іншими міжнародними терористичними групами для погроз чи атак на адресу інших країн», - йдеться у спільній заяві.

Сторони підтвердили готовність надавати майбутньому уряду Афганістану політичну підтримку та практичну допомогу в економічному та соціальному розвитку країни. Вони також наголосили на продовженні зобов’язань щодо всебічної підтримки сил оборони і безпеки Афганістану.