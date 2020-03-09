Лавини в Австрії забрали життя шести людей

У результаті сходження двох лавин у неділю в Австрії загинули п'ятеро лижників з Чехії та один австрійський поліцейський.

Про це повідомляє "Австрійське агентство преси" (АРА).

"П'ятеро лижників-туристів з Чехії загинули під час лавини в районі Дахштайн у Верхній Австрії у неділю. Їх знайшли вже мертвими. Поліцейський з Каринтії також загинув під час сходження лавини... в районі Гроссглокнер", - йдеться у повідомленні.

До складу групи лижників з Чехії, яких засипало величезною лавиною, входили три жінки та двоє чоловіків. Попри те, що рятувальники швидко прибули на місце інциденту, врятувати їх не вдалося.

У другому інциденті 33-річного поліцейського засипало лише частково, але від отриманих травм він загинув на місці.