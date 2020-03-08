П'ятеро чехів стали жертвами лавини в австрійських Альпах

Жертвами лавини на горі Дахштайн в Австрії стали 5 громадян Чехії.

Про це повідомляють Novinky.

«За даними австрійської поліції, там було три жінки та два чоловіки. Всі вони були з однієї групи», - повідомляє видання з посиланням на Міністерство закордонних справ.

В Австрії група чехів проводила відпустку. Лавина накрила їх, коли люди підіймалися на снігоступах до гірського будиночка Seethalerhütte.

На місце катастрофи були відправлені екіпажі гірських рятувальників та поліцейських і кілька вертольотів.