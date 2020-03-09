У Судані підірвали авто з кортежу прем’єра
Про це повідомляє AP.
«У понеділок на прем’єр-міністра Судану Абдаллу Хамдока скоєно замах - у столиці вибухнув автомобіль із його кортежу», - йдеться в повідомленні.
Сім'я Хамдока повідомила, що після вибуху його доправили в безпечне місце.
На цей час ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.
Як повідомлялося, 12 квітня минулого року у Судані внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Омара аль-Башира. Пізніше керівна Військова рада та альянс "За свободу та зміни" - коаліція в складі опозиції та протестних груп - досягли згоди щодо формування спільного урядового органу на трирічний перехідний період. Сторони урочисто підписали конституційну декларацію 17 серпня.
Військові генерали залишаються фактичними правителями країни і не виявляють особливої готовності передавати владу адміністрації, очолюваної цивільними.
Фото: Twitter / Justin Lynch