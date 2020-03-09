Справа МН17: у залі суду 25 родичів загиблих, підозрювані не з’явилися

У нідерландському судовому комплексі “Схіпхол”, де після технічної перерви продовжилося перше судове засідання у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу МН17, перебуває 25 родичів загиблих, жоден підозрюваний не з’явився.

Про це сказала речниця, суддя Окружного суду Гааги Марайє Кнайф, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“На цей час у залі суду окрім суддів, зокрема, є двоє адвокатів одного з підозрюваних, 25 родичів загиблих та 15 журналістів”, - сказала Кнайф.

Вона також пояснила, що перерва, яка тривала 30 хвилин, була пов’язана з технічними причинами, а саме - поганим звуком під час перекладу. Як відомо, слухання відбувається нідерландською мовою. Переклад англійською здійснюється з допомогою спеціального обладнання, яке роздають у пресцентрі журналістам.

Як повідомляв Укрінформ, інтереси одного з чотирьох підозрюваних, підполковника ГРУ РФ Олега Пулатова, представляють у суді адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt. Вони співпрацюватимуть із російською колегою Оленою Кутьїною, яка також присутня у залі суду.

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Для представників ЗМІ біля судового комплексу "Схіпхол"звели пресцентр, де забезпечили пряму трансляцію судового засідання.

Попередній графік слухань передбачає проведення засідань: з 9 до 13 березня, з 23 до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, із 31 серпня до 13 листопада 2020 року та з 1 лютого до 26 березня 2021 року. Допит свідків під час засідань може відбуватися за допомогою відеозв'язку.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року міжнародна Спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука" - це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецпризначення ГРУ Олег Пулатов (усі троє - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".