Три події світу. Замкнене коло в Ізраїлі, повернення Байдена та нафтове піке

Треті за 11 місяців парламентські вибори в Ізраїлі не дозволили сформувати новий уряд.

Джо Байден за підсумками Супервівторка повернувся до числа фаворитів Демократичної партії. Реджеп Ердоган знову провів шестигодинні переговори з Путіним, цього разу у Москві. Ціни на нафту обвалилися до нижчого з 1991 року рівня.

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Єдина демократія на Близькому Сході, як часом називають Ізраїль, провела чергові парламентські вибори. Хоча партія «Лікуд» зуміла трохи покращити власний результат, це не дозволило їй взяти гору над конкурентами з блоку «Каголь Лаван», а діючому прем’єру Беньяміну Нетаньягу – отримати новий мандат на формування уряду. До середини березня стане зрозуміло, чи відбудуться четверті поспіль парламентські вибори в Ізраїлі, на які сильніший вплив матимуть зовнішні чинники.

Супервівторок 3 березня, коли за майбутніх кандидатів у президенти голосували одразу у 14 штатах, повернув на чільні позиції у рейтингу Демократичної партії екс-віце-президента Джо Байдена. На руку йому виявилася відмова від подальшої участі у перегонах Піта Бутіджича, та й значний політичний досвід не варто скидати з шальок терезів. Від 3 березня на статус кандидата від Демократичної партії реально претендують Джо Байден та Берні Сандерс, тоді як кандидат від республіканців, діючий президент США Дональд Трамп, має певний гандикап для проведення агітаційних заходів.

Після помітної активізації турецької армії в Ідлібі Реджеп Ердоган відвідав Москву. До його візиту у Кремлі підготувалися, зокрема, розмістивши у кімнаті для переговорів статую Катерини ІІ. Втім, подібні заходи психологічного впливу виявилися не надто дієвими. Президенти Росії та Туреччини після шестигодинних перемовин домовилися про режим припинення вогню у Ідлібі, проте говорити про остаточне завершення бойових дій на північному заході Сирії не випадає. Офіційна Анкара, у всякому разі, власні завдання ще не вирішила, проте зуміла продемонструвати спроможність нарощувати силу ударів в разі необхідності.

Стрімке падіння цін на нафту спричинив провал переговорів у форматі ОПЕК+. У підсумку вартість марки Brent впала практично на третину. Росія, яка відмовилася додатково скорочувати видобуток «чорного золота», як стверджують аналітики, отримала удар у відповідь від Саудівської Аравії, яка має значний запас фінансової міцності та потенціал для маневру ціною на нафту. Схоже, наслідки стрімкого поширення коронавірусу світова економіка лише починає відчувати, і вони будуть масштабними і для України.

Євген МАГДА, Інститут світової політики