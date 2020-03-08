В Австрії кількість інфікованих коронавірусом наблизилась до 100
Про це інформує федеральне міністерство з питань соціального захисту, охорони здоров’я, догляду та захисту прав споживачів Австрії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Підтверджені випадки, станом на 8 березня 2020 року, 8.00: 99 випадків", - йдеться у повідомленні на сайті.
Всього було проведено понад 4,5 тис. тестів на виявлення ймовірного зараження новим типом коронавірусу.
Найбільше інфікованих у столиці Відні – 32 особи. Майже така ж кількість заражених коронавірусом - 31 людина - зафіксовано у федеральній землі Нижня Австрія, яка оточує Відень. Загалом же інфікування коронавірусом було виявлено в усіх 9 федеральних землях республіки.
При цьому, в країні фіксується масове поширення грипу: всього протягом сезону 2019/2020 зафіксовано понад 240 тис. випадків захворювань, наразі хворіють близько 130 тис. осіб.
Як повідомляв Укрінформ, у сусідній з Австрією Італії з початку епідемії коронавірусу 5 883 людини захворіли на цей вірус, з них - 233 померли, 589 одужали.
Загалом у світі унаслідок захворювання коронавірусом померли 3 594 особи. Водночас одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.
Фото: АА