Поблизу Берліна обвалився будинок, загинула жінка

У Німеччині внаслідок обвалення частини житлового будинку в містечку Гоген Нойендорф, що поблизу Берліна, загинула мешканка.

Про це повідомляє Spiegel.

"Під час часткового обвалення багатоквартирного будинку в Гоген Нойендорфі поблизу Берліна в землі Бранденбург в суботу вранці загинула 60-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Ще четверо людей отримали поранення, в одного з них поранення серйозні, повідомила поліція.

Одна людина вважається зниклою безвісти. Всього в житловому будинку проживало сім осіб.

Причина обвалу досі незрозуміла, поліція підозрює вибух. Триває розслідування.

Нагадаємо: 25-тисячне місто Гоген Нойендорф розташоване в безпосередній близькості від Берліна і недалеко від столиці штату Бранденбург — міста Потсдам.

Фото: Paul Zinken/ dpa