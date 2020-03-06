У Перу підтвердили перший випадок коронавірусу

Президент Перу підтвердив перший випадок зараження вірусом COVID-19 у південноамериканській державі.

Про це пише Peru21.

"Президент Мартін Віскарра підтвердив сьогодні вранці перший випадок зараження коронавірусом у Перу. Це 25-річний чоловік, який кілька тижнів тому відвідав Іспанію, наразі його поміщено під нагляд лікарів", - йдеться у повідомленні.

Президент у посланні до нації разом з міністром охорони здоров'я закликали до спокою перуанців та запевнили, що ситуація перебуває під контролем.

«Я хочу закликати до спокою населення. Ми повинні залишатися спокійними, покладатися на можливості нашої системи охорони здоров'я та продовжувати вживати заходи з профілактики, як ми це робили, це стосується як влади, так і громадян", - зазначив Віскарра.

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Як повідомлялося, станом на 6 березня кількість зареєстрованих випадків коронавірусу становить 100 055.

З них 80 556 - на материковому Китаї, 6 593 - у Південній Кореї, 3 858 в Італії та 4 747 - в Ірані.

Кількість летальних випадків від вірусу становить 3398, 2931 – у Китаї, 148 в Італії та 124 в Ірані. У світі 55 672 осіб вже одужали після Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні перший випадок захворювання на коронавірус виявили у чернівчанина, який повернувся з подорожі Італією.

Фото: АА