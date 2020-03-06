Смертник підірвав себе біля посольства США у Тунісі – ЗМІ
Укрінформ
Невідомий підірвав себе поблизу будівлі посольства США у Тунісі.
Про це повідомляє Mirror.
"Ймовірний смертник підірвався біля посольства США в Тунісі", - йдеться у публікації.
Вважається, що вибух стався за 150 метрів від стін американського диппредставництва посольства в столиці Тунісу.
На знімках з місця інциденту видно уламки транспортного засобу, розкидані на дорозі.
Поки не відомо, чи є жертви або поранені серед інших людей.
Поліція оточила місце вибуху.
Деталі інциденту з’ясовуються.
Фото: Mirror