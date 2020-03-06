Смертник підірвав себе біля посольства США у Тунісі – ЗМІ

Невідомий підірвав себе поблизу будівлі посольства США у Тунісі.

Про це повідомляє Mirror.

"Ймовірний смертник підірвався біля посольства США в Тунісі", - йдеться у публікації.

Вважається, що вибух стався за 150 метрів від стін американського диппредставництва посольства в столиці Тунісу.

На знімках з місця інциденту видно уламки транспортного засобу, розкидані на дорозі.

Поки не відомо, чи є жертви або поранені серед інших людей.

Поліція оточила місце вибуху.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Фото: Mirror