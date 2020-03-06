Пожежа у палестинському таборі біженців: 11 загиблих
Укрінформ
Щонайменше 11 людей загинуло й 53 отримали поранення унаслідок великої пожежі в пекарні у таборі для біженців на території Сектора Гази.
Про це пише Xinhua із посиланням на міністерство охорони здоров’я Палестини.
Зазначається, що 14 поранених перебувають у важкому стані.
За попередньою інформацією, пожежа спричинила вибух газового балона усередині пекарні.
“Вогонь також серйозно пошкодив кілька інших будинків у перенаселеному таборі для біженців, а також машини та понад 20 магазинів”, - йдеться у матеріалі.
На місці інциденту триває розслідування.
Фото: АР