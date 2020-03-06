Пожежа у палестинському таборі біженців: 11 загиблих

Щонайменше 11 людей загинуло й 53 отримали поранення унаслідок великої пожежі в пекарні у таборі для біженців на території Сектора Гази.

Про це пише Xinhua із посиланням на міністерство охорони здоров’я Палестини.

Зазначається, що 14 поранених перебувають у важкому стані.

За попередньою інформацією, пожежа спричинила вибух газового балона усередині пекарні.

“Вогонь також серйозно пошкодив кілька інших будинків у перенаселеному таборі для біженців, а також машини та понад 20 магазинів”, - йдеться у матеріалі.

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На місці інциденту триває розслідування.

Фото: АР