Через коронавирус на два тижні закриють всі мечеті та церкви у Вифлеємі

У Палестині заявили про підтверджені сім випадків зараження новим коронавірусом.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

"У четвер Палестинська адміністрація оголосила про виявлення семи випадків коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра охорони здоров'я Май аль-Кайали, відомство вирішило перевірити працівників готелів, які контактували з грецькими туристами, що там зупинялися.

"Наші медичні бригади обстежили працівників готелю, а пізніше виявили, що у семи осіб був позитивний результат (тесту на коронавірус - ред.)" - сказав вона.

Міністр додала, що всіх інфікованих перевели на карантин.

Як попереджувальні заходи у Палестині закриють всі мечеті і церкви у Віфлеємі на 14 днів, також скасують всі семінари, конференції, громадські та спортивні заходи.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом, померли 3 286, одужали - 53 299 людей.

В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.

Фото: АА