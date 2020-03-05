Через коронавирус на два тижні закриють всі мечеті та церкви у Вифлеємі
Про це повідомляє Jerusalem Post.
"У четвер Палестинська адміністрація оголосила про виявлення семи випадків коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
За словами міністра охорони здоров'я Май аль-Кайали, відомство вирішило перевірити працівників готелів, які контактували з грецькими туристами, що там зупинялися.
"Наші медичні бригади обстежили працівників готелю, а пізніше виявили, що у семи осіб був позитивний результат (тесту на коронавірус - ред.)" - сказав вона.
Міністр додала, що всіх інфікованих перевели на карантин.
Як попереджувальні заходи у Палестині закриють всі мечеті і церкви у Віфлеємі на 14 днів, також скасують всі семінари, конференції, громадські та спортивні заходи.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом, померли 3 286, одужали - 53 299 людей.
В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.
Фото: АА