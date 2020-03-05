Суд у Гаазі дав “зелене світло” розслідуванню воєнних злочинів в Афганістані

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі дав “зелене світло” для розслідування передбачуваних воєнних злочинів Талібану, американських і афганських урядових військ в Афганістані.

Про це повідомляє АР.

«Апеляційні судді в Міжнародному кримінальному суді в четвер дали “зелене світло” прокурорам для того, аби розпочати розслідування щодо талібів, афганських сил і військовослужбовців США і ЦРУ за воєнні злочини і злочини проти людяності», - йдеться в повідомленні.

Таким чином суд скасував рішення палати попереднього провадження, ухваленого в квітні 2019 року, щодо призупинення слідства.

Читайте також: Штати оголосили про повне виведення військ з Афганістану

Судді попереднього провадження торік визнали, що в Афганістані здійснено розповсюджені злочини, але відхилили розслідування, заявивши, що це не відповідає інтересам правосуддя, оскільки очікувана відсутність співпраці сторін означало, що вироки у кінцевому підсумку будуть малоймовірними.

Як зазначає видання, в 2018 році тодішній радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що суд в Гаазі «неприпустимо загрожує суверенітету США та інтересам національної безпеки США». Тоді в Америці розслідування привело до санкцій на адресу прокурорів, яких позбавили віз.

Дане розслідування охоплює дії американських військ, уряду Афганістану, а також бойовиків Талібану за період починаючи з 1 травня 2003 року.