Росія остаточно спростила видачу паспортів українцям і білорусам

Держдума РФ прийняла в остаточному читанні закон, що спрощує отримання громадянства РФ громадян України та Білорусі.

Про це повідомляється на сайті Держдуми.

«Державна дума прийняла в третьому читанні поправки в закон «Про громадянство РФ» про визнання носіями російської мови без проходження співбесіди громадян Білорусі і громадян України, які вільно володіють російською мовою, а також ініціативу, яка вводить єдиний термін розгляду заяв про прийняття до громадянства РФ в спрощеному порядку, поданих на території РФ, - до 3-х місяців з дня подачі заяви (за чинним законодавством розгляд таких заяв займає до півроку) », - йдеться в прес-релізі.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін виправдовує незаконну анексію Криму і військову агресію на Донбасі нібито необхідністю захищати російськомовне населення.

У лютому 2020 року Путін в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що росіяни і українці нібито складають один народ, але їх "штучно" роз'єднують, а також озвучив багато сумнівних "історичних" фактів з приводу України і української мови.