Ердоган зустрінеться з Путіним у Москві
Про це повідомляє департамент з комунікації адміністрації президента Туреччини.
«У ході зустрічі буде здійснено обмін думками про двосторонні турецько-російські відносини, а також поточні події в Сирії, особливо навколо Ідлібу», - йдеться у повідомленні.
Як наголосив напередодні візиту прессекретар президента Ібрагім Калин, пріоритетом Туреччини на зустрічі в Москві буде негайне встановлення режиму припинення вогню в рамках раніше досягнутих домовленостей.
Як відомо, ситуація в провінції Ідліб вчергове загострилася у ніч з 27 на 28 лютого, коли сили режиму Асада атакували з повітря турецькі рідрозділи, у результаті чого загинуло 33 військовослужбовці. Турецькі військові почали операцію "Весняний щит". У міноборони Туреччини заявили, що операція продовжуватиметься до повного знищення елементів, дії яких призвели до загибелі турецьких військових та мирних сірійців.