Ердоган зустрінеться з Путіним у Москві

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні відвідає Російську Федерацію, де матиме зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, на якій йтиметься про ситуацію в Сирії, зокрема в провінції Ідліб.

Про це повідомляє департамент з комунікації адміністрації президента Туреччини.

«У ході зустрічі буде здійснено обмін думками про двосторонні турецько-російські відносини, а також поточні події в Сирії, особливо навколо Ідлібу», - йдеться у повідомленні.

Як наголосив напередодні візиту прессекретар президента Ібрагім Калин, пріоритетом Туреччини на зустрічі в Москві буде негайне встановлення режиму припинення вогню в рамках раніше досягнутих домовленостей.

Як відомо, ситуація в провінції Ідліб вчергове загострилася у ніч з 27 на 28 лютого, коли сили режиму Асада атакували з повітря турецькі рідрозділи, у результаті чого загинуло 33 військовослужбовці. Турецькі військові почали операцію "Весняний щит". У міноборони Туреччини заявили, що операція продовжуватиметься до повного знищення елементів, дії яких призвели до загибелі турецьких військових та мирних сірійців.