У парламенті Туреччини - бійка через сирійське питання

У Великих національних зборах Туреччини сталася бійка між депутатами від правлячої Партії справедливості та розвитку (АКР) й опозиційної Республіканської народної партії (СНР).

Про це повідомляє Milliyet.

«У Великих національних зборах Туреччини стався кулачний бій між депутатами із Партії справедливості та розвитку та Республіканської народної партії. Депутати АКР відреагували на слова Озкача (депутат СНР - ред.)», - повідомляє видання.

Сьогодні в турецькому парламенті відбувалося закрите засідання, на якому обговорювалося сирійське питання.

Відомо, що СНР, зокрема її представник Енгін Озкоч раніше критикував дії керівництва держави, зокрема президента Туреччmilliyet.com.trmilliyet.com.trини Реджепа Тайїпа Ердогана, щодо позиції Туреччини в Сирії. 3 березня він розкритикував намір президента відвідати Москву для зустрічі з Путіним.

Як повідомляє видання, Генеральна прокуратура Анкари розпочала розслідування щодо Енгіна Озкоча через «образи на адресу президента».

Фото: milliyet.com.tr