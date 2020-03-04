У Сирії загинули двоє турецьких військових, шестеро поранені

Внаслідок атаки збройних формувань режиму Асада загинули двоє військовослужбовців ЗС Туреччини, шестеро отримали поранення.

Про це йшлося на брифінгу в Міністерстві національної оборони Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Внаслідок вогню, відкритого режимом по наших підрозділах у районі проведення операції «Весняний щит», двоє військовослужбовців загинули, 6 отримали поранення", - повідомили в Міноборони.

Після нападу було відкрито вогонь у відповідь.

За даними міністерства, з початку операції було знищено 3 літаки, 8 вертольотів, 3 БПЛА, 151 танк, 47 гармат та гаубиць, 52 ракетні установки, 8 зенітно-ракетних комплексів, 12 протитанкових гармат, 4 міномети, 24 БТР, 27 бойових броньованих машин, 34 автівки типу пікап з озброєнням, 60 військових транспортних засобів, 10 складів боєприпасів та знешкоджено 3138 представників збройних формувань режиму Асада.

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Ситуація в провінції Ідліб вчергове загострилася у ніч з 27 на 28 лютого, коли сили режиму Асада атакували з повітря турецькі підрозділи, у результаті чого загинуло 33 військовослужбовці. 1 березня турецькі військові почали операцію "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада. Завтра у Москві запланована зустріч президентів Туреччини та РФ, основною темою якої буде загострення ситуації в сирійській провінції Ідліб та її деескалація.

Фото: АА