Турецька армія знищила в Ідлібі 300 військовослужбовців сил Асада

Армія Туреччини знищила у сирійській провінції Ідліб 299 військових сил режиму Башара Асада.

Про це повідомляє NTV.

Також відомо про загибель одного турецького військовослужбовця та дев’ятьох поранених.

Як повідомляв Укрінформ, у ході операції «Весняний щит», яку проводять турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб, збито винищувач, що належав режиму Асада.

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За підбитими 2 березня в Анкарі підсумками, під час операції «Весняний щит», початок якої було оголошено 1 березня, турецька армія вже знищила два бойові літаки, 135 танків, 86 гармат та гаубиць, 16 ПТРК та мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів та знешкодила 2557 учасників збройних формувань режиму Асада.

Фото: NTV