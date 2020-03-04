У Бразилії через сильні дощі загинули 20 осіб
Укрінформ
У результаті проливних дощів у Бразилії загинула щонайменше 21 особа.
Про це повідомляє CNA.
«Щонайменше 21 особа загинула в результаті проливного дощу, який накрив бразильські штати Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро», - йдеться в повідомленні.
Ще 32 особи зникли безвісти в Сан-Паулу, відтак кількість жертв стихії може зрости.
Сильний шторм останніми днями призвів до того, що в деяких районах країни за кілька годин випала місячна норма опадів, спустошивши південне узбережжя штату Сан-Паулу та бідні райони на околиці Ріо-де-Жанейро, другого за чисельністю населення міста країни.
Фото: bd24live.com