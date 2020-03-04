У Бразилії через сильні дощі загинули 20 осіб

У результаті проливних дощів у Бразилії загинула щонайменше 21 особа.

Про це повідомляє CNA.

«Щонайменше 21 особа загинула в результаті проливного дощу, який накрив бразильські штати Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро», - йдеться в повідомленні.

Ще 32 особи зникли безвісти в Сан-Паулу, відтак кількість жертв стихії може зрости.

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Сильний шторм останніми днями призвів до того, що в деяких районах країни за кілька годин випала місячна норма опадів, спустошивши південне узбережжя штату Сан-Паулу та бідні райони на околиці Ріо-де-Жанейро, другого за чисельністю населення міста країни.

Фото: bd24live.com