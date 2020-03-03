Кількість жертв торнадо у США зросла до 19

Місцева влада штату Теннессі повідомила про 19 підтверджених випадків загибелі людей від торнадо, що пронісся в ніч проти вівторка американським штатом.

Про це повідомляє CNN.

"Щонайменше, 19 людей загинули на всій території штату Теннессі внаслідок нічних штормів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, 14 летальних випадків зареєстровано в окрузі Патнам, два випадки в окрузі Вілсон, ще стільки ж у Девідсоні й одна людина загинула в окрузі Бентон.

Одні з найбільших руйнувань зазнало містечко Нешвілл, де торнадо знесло 45 будівель, й понад 150 людей опинилися в лікарнях через наступ стихії. Пошкодження отримав і аеропорт Нешвілла.

Десятки тисяч помешкань, офісів і підприємств залишаються відключеними від електроенергії.

Потужний вітер пошкодив інфраструктуру ще у двох штатах – Міссурі й Кентуккі.

Тим часом, синоптики попереджають про можливість виникнення потужних штормів в інших регіонах на півдні та сході країни, в тому числі у штатах Техас, Алабама, Джорджія, Північна Кароліна й Вірджинія.

Раніше повідомлялося, що у США через торнадо загинули щонайменше шестеро осіб, є поранені.

Фото: @chrisconte