Греція направила до острова Лесбос військові кораблі для охорони кордону від мігрантів

Уряд Греції вирішив направити військові кораблі до островів у Егейському морі задля посилення охорони державного кордону від можливого "вторгнення" мігрантів.

Про це повідомляє Kaztag.

"Греція направила військові кораблі, щоб посилити свій кордон через побоювання, що мільйони біженців можуть його порушити після того, як Туреччина відкрила власні кордони минулого тижня", - йдеться у повідомленні.

На кордоні між Туреччиною та Грецією зараз зібралося близько 75 000 мігрантів.

Уряд Греції направив бойові кораблі до островів у Егейському морі для посилення оборони сухопутного кордону.

Речник грецького уряду Стеліос Пецас зазначив про "асиметричну загрозу" безпеці країни та оголосив, що Афіни вирішили посилити оборону кордонів до "максимально можливого рівня".

Як повідомлялося, біля кордонів Туреччини очікують 1,5 мільйона біженців з провінції Ідліб, які шукають притулку, Туреччина не має наміру стримувати їх на своїй території, якщо вони захочуть переміститися до країн ЄС. Кількість мігрантів, які перейшли протягом останніх днів з Туреччини на грецьку територію, сягнула 130 469 людей.