Перший випадок коронавірусу зафіксували у Делі

В столиці Індії Делі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом, загалом сьогодні в Індії зафіксовано два нових випадки. Загальна кількість хворих в країні зросла до п'яти.

Про це повідомляє ANSA.

"В Індії було виявлено два нових випадки Covid-19, один у Делі, інший у штаті Теланган", - йдеться у повідомленні.

Пацієнт з коронавірусом, нещодавно повернувся у Делі з Італії, а інший підтверджений випадок був “завезений” із Дубая. Наразі в Індії зафіксовано п’ять випадків зараження коронавірусом.

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Як повідомлялося, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у всьому світі досягла 89 074 осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

Фото: АА