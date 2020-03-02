Перші випадки коронавірусу зафіксували у Португалії

У Португалії виявили перші два випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Sky News.

“Серед перших двох випадків (зараження коронавірусом — ред.) в Португалії - чоловік, який приїхав в країну з Італії та інший чоловік, який приїхав з Іспанії”, - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, обидва перебувають у лікарні у місті Порто.

Раніше у понеділок стало відомо про перший випадок інфікування Covid-19 в Андоррі.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у всьому світі досягла 89 074 осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

Фото: АА