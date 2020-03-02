В Індонезії - перші два випадки зараження коронавірусом

Двоє громадянок Індонезії отримали позитивний результат тесту на наявність в організмі вірусу COVID-19, таким чином ставши першими офіційно підтвердженими хворими в країні.

Про це повідомляє The Jakarta Post з посиланням на заяву президента Індонезії Джоко Відодо, якого всі називають просто Джокові.

«Джокові заявив, що двоє людей - 64-річна жінка та її 31-річна дочка - перебували у контакті з громадянином Японії, в якого виявили зараження у Малайзії 27 лютого, після поїздки в Індонезію на початку лютого», - йдеться у повідомленні.

За словами глави Індонезії, отримавши інформацію про хворого громадянина Японії, влада країни почали встановлювати, з ким він спілкувався, перебуваючи в країні.

«Ми перевірили (двох людей — ред.), і сьогодні вранці я отримав повідомлення від міністра охорони здоров'я про те, що у них позитивний результат на коронавірус», - заявив Відодо журналістам у Державному палаці в понеділок.

Міністр охорони здоров'я Індонезії Тераван Агус Путранто уточнив, що дві хворі жінки живуть в місті Депок в провінції Західна Ява, однак? в даний час знаходяться в інфекційній лікарні RSPI Sulianti Suroso в провінції Джакарта.

За словами президента, уряд Індонезії добре підготувався до коронавірусу.

«Ми підготували понад 100 лікарень з ізоляційними приміщеннями та надійним рівнем захисту. У нас також є обладнання, яке відповідає міжнародним стандартам», - прокоментував він.

Зазначається, що до цього моменту в Індонезії не було підтверджено жодного випадку інфікування COVID-19, що викликало хвилю занепокоєння щодо здатності країни ідентифікувати вірус.

Як повідомляв Укрінформ, станом на вечір 1 березня кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у всьому світі досягла 87,5 тисяч осіб, 3 тисячі хворих померло, а на планеті вже понад 60 країн, де виявили вірус.

Фото: АА