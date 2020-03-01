У Стамбулі затримали головреда і співробітників російського Sputnik Turkiye - ЗМІ

Співробітники турецької поліції затримали в неділю у Стамбулі головного редактора російського пропагандистського агентства Sputnik Turkiye Махіра Бозтепе.

Як повідомляє ТАСС, його джерело підтвердило, що Бозтепе було затримано поліцією.

"Пізно ввечері в суботу головний редактор агентства Маргарита Симоньян повідомила, що невідомі увірвалися у квартири трьох співробітників турецького бюро Sputnik в Анкарі, погрожуючи і звинувачуючи у зраді батьківщини у зв'язку з їх роботою в російському ЗМІ", - пише ЗМІ.

Пізніше газета Sozdzhu повідомила, що поліція затримала цих трьох журналістів. Як стверджує видання, причиною затримання стала публікація на сайті агентства під заголовком "Вкрадена провінція": чому Франція передала Туреччині [область] Хатай 80 років тому".

У неділю Симоньян також повідомила, що четвертий співробітник турецького бюро новинного агентства Sputnik затриманий в офісі у Стамбулі.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 28 лютого відбулося загострення ситуації в північно-західній сирійської провінції Ідліб. У результаті авіаудару збройних сил режиму Асада і військових РФ загинули 34 військовослужбовців ЗС Туреччини. 29 лютого Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з Володимиром Путіним закликав Росію залишити Туреччину наодинці з режимом Башара Асада в Сирії.