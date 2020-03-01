Туреччина розпочала нову військову операцію "Весняний щит" в Ідлібі

Турецькі військові почали операцію "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на авіаудари режиму Асада.

Про це повідомляє Daily Sabah.

"Турецькі військові почали операцію "Весняний щит" в Ідлібі у відповідь на жорстоку атаку режиму Асада 27 лютого", - йдеться в повідомленні.

Турецький міністр оборони Хулусі Акар зазначив, що єдиною метою операції є самооборона від солдатів режиму Асада і підрозділів, які атакують турецькі війська в цьому районі.

"Близько 2200 військовослужбовців сирійського режиму, безпілотник, вісім вертольотів, 103 танки, десятки гаубиць, три системи ППО були знешкоджені", - сказав Акар.

Операція була розпочата після того, як у прівінціі Ідліб у ніч на 28 лютого сили режиму Асада нанесли авіаудари, в результаті яких були убити 34 турецьких солдата і поранені десятки інших.

Як відомо, турецькі солдати працюють над захистом місцевого населення в рамках угоди з Росією, підписаної у вересні 2018 року. Вона забороняє акти агресії в зоні деескалації, розташованої навколо Ідліб.