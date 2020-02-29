У Москві на марш пам'яті Нємцова вийшли тисячі людей - ЗМІ
За оцінками кореспондента «Новой газеты», у ньому беруть участь близько десяти тисяч осіб.
Марш узгоджений, зазначає видання, заявлена чисельність учасників 30 тисяч осіб. Учасники маршу пройдуть від Страсного бульвару по внутрішній стороні бульварного кільця, потім по проспекту Академіка Сахарова майже до перетину з Садовим кільцем. Уже вранці вздовж заявленого маршруту стояли автозаки.
«Це буде політичний марш, основна мета якого - вимога змінюваність влади в Росії і виступ проти узурпація. Зрештою, саме цього і домагався Борис Нємцов, за це він віддав своє життя », - йдеться у запрошенні на подію в соцмережах.
Багато учасників маршу прийшли з політичними гаслами: «Ні політичним убивствам», «Свободу політв'язням», «Борись за конституцію». Цей марш також багато в чому присвячений вимогам припинити «московську справу», справу «Мережі» (організація визнана в Росії терористичною і заборонена) і звільнити політичних ув'язнених.
Як повідомлялося, Бориса Нємцова вбили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. Винними у вбивстві політика суд визнав Заура Дадаєва, Анзора і Шадіда Губашевих, Тамерлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва. Вони отримали від 11 до 19 років колонії суворого режиму. Слідство досі не встановило замовника вбивства.
Влад Докшин/"Новая газета"