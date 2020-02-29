У Москві на марш пам'яті Нємцова вийшли тисячі людей - ЗМІ

У Москві розпочався марш пам'яті Бориса Нємцова, приурочений до п'ятої річниці вбивства політика.

За оцінками кореспондента «Новой газеты», у ньому беруть участь близько десяти тисяч осіб.

Марш узгоджений, зазначає видання, заявлена ​​чисельність учасників 30 тисяч осіб. Учасники маршу пройдуть від Страсного бульвару по внутрішній стороні бульварного кільця, потім по проспекту Академіка Сахарова майже до перетину з Садовим кільцем. Уже вранці вздовж заявленого маршруту стояли автозаки.

«Це буде політичний марш, основна мета якого - вимога змінюваність влади в Росії і виступ проти узурпація. Зрештою, саме цього і домагався Борис Нємцов, за це він віддав своє життя », - йдеться у запрошенні на подію в соцмережах.

Багато учасників маршу прийшли з політичними гаслами: «Ні політичним убивствам», «Свободу політв'язням», «Борись за конституцію». Цей марш також багато в чому присвячений вимогам припинити «московську справу», справу «Мережі» (організація визнана в Росії терористичною і заборонена) і звільнити політичних ув'язнених.

Як повідомлялося, Бориса Нємцова вбили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. Винними у вбивстві політика суд визнав Заура Дадаєва, Анзора і Шадіда Губашевих, Тамерлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва. Вони отримали від 11 до 19 років колонії суворого режиму. Слідство досі не встановило замовника вбивства.

Влад Докшин/"Новая газета"